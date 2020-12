PotlatchDeltic wird die Dividende anheben

Die PotlatchDeltic Corporation (ISIN: US7376301039, NASDAQ: PCH) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 41 US-Cents je Aktie an die Investoren. Gegenüber dem Vorquartal (40 Cents) ist dies eine Anhebung um 2,5 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 31. Dezember 2020 (Record date: 15. Dezember 2020).

Der auf Waldgebiete spezialisierte Real Estate Investment Trust (REIT) zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,64 US-Dollar Dividende. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 46,13 US-Dollar (Stand: 4. Dezember 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,56 Prozent.

Seit 1903 ist die amerikanische PotlatchDeltic Corporation in der Bewirtschaftung von Waldgebieten und der Holzproduktion aktiv. Inzwischen besitzt die als REIT (Real-Estate-Investment-Trust) gelistete Firma nach eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Hektar an Waldgebieten in Alabama, Arkansas, Idaho, Louisiana, Minnesota und in Mississippi. Im Februar 2018 wurde die Fusion der Potlatch Corporation mit der Deltic Timber Corporation vollzogen.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 313 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 226,3 Mio. US-Dollar) sowie einen Nettogewinn von 81 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 20,6 Mio. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2020 mitgeteilt wurde.

Seit Jahresanfang 2020 verzeichnet die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von derzeit 6,61 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Dezember 2020).

Redaktion MyDividends.de