Powell - Komplette Wirtschafts-Erholung womöglich nur mit Impfstoff

Washington (Reuters) - Eine komplette Erholung der US-Wirtschaft nach der Corona-Krise wird Fed-Chef Jerome Powell zufolge möglicherweise von der Entwicklung eines Impfstoffs abhängen.

Die Konjunktur werde sich zwar erholen, sagte Powell in am Sonntag veröffentlichten Ausschnitten eines Interview des Senders CBS. Allerdings könne dies bis zum Ende 2021 dauern. "Für eine komplette Erholung der Wirtschaft müssen die Menschen komplettes Vertrauen haben", sagte der Chef der US-Notenbank. "Das wird möglicherweise auf die Ankunft eines Impfstoffes warten müssen." Sollte eine zweite Pandemie-Welle ausbleiben, dürfte die Erholung in der zweiten Hälfte dieses Jahres fortschreiten. Das komplette Interview sollte in der Nacht auf Montag ausgestrahlt werden.

Die Chefs der US-Notenbank wenden sich vergleichweise selten auf diese Art an ein größeres Publikum. Powells Auftritt in der Sendung "60 Minutes" ist bereits sein zweites Fernsehinterview, seitdem die US-Notenbank den Kampf gegen die Folgen der Epidemie aufnahm. Powell hatte zuletzt vor einer langen Durststrecke der Wirtschaft gewarnt und damit die Börsen aufgeschreckt. Die Federal Reserve hat ihren Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld auf die Spanne von null bis 0,25 Prozent gesenkt und umfangreiche Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft in Billionenhöhe aufgelegt. Sie steht unter Druck der US-Regierung, weitere Maßnahmen zu ergreifen: Präsident Donald Trump fordert Negativzinsen.