Powell vor Anhörung - Will Verfestigung der Inflation verhindern

Washington (Reuters) - US-Notenbankchef Jerome Powell hat vor einer Anhörung im Senat seine Absicht erklärt, eine Verfestigung der Inflation zu verhindern.

Wegen der starken Erholung komme es zu anhaltenden Ungleichgewichten bei Angebot und Nachfrage sowie zu Engpässen, hieß es in einer am Montag vorab veröffentlichen Fassung seiner Rede vor einem Ausschuss der Kongresskammer. "Wir wissen, dass hohe Inflation ihren Tribut fordert, insbesondere von denjenigen, die die höheren Kosten für lebensnotwendige Güter nicht so gut auffangen können."

Präsident Joe Biden hat Powell für eine zweite Amtszeit nominiert. Der Republikaner muss dabei erneut vom Senat im Amt bestätigt werden und wird dazu am Dienstag den Abgeordneten des Bankenausschusses Rede und Antwort stehen müssen. Erwartet werden insbesondere Fragen zur Inflation. In den USA finden im November Kongresswahlen statt.