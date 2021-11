Power Intelligent Commerce - Zilliant lädt B2B-Unternehmensführer zur MindShare Europe in Paris ein

Der Branchenführer im Bereich Preisoptimierungs-, Management- und Verkaufsberatungssoftware veranstaltet am 30. November eine kostenlose eintägige Konferenz.

Zilliant, der Branchenführer für intelligente B2B-Preisoptimierungs-, Preismanagement- und Verkaufsberatungssoftware, gab heute bekannt, dass MindShare Europe – eine kostenlose eintägige Konferenz für Führungskräfte sowie Preis- und Vertriebsleiter/innen – am Dienstag, dem 30. November in Paris, Frankreich, stattfindet.

„Es war noch nie so herausfordernd, dynamische und sich schnell ändernde Marktbedingungen in einer Weise zu meistern, die kommerzielle Strategie effektiv mit Umsetzung verknüpft“, erklärte Greg Peters, Präsident und Chief Executive Officer von Zilliant. „Wir freuen uns sehr, Zilliant-Kunden und -Partner persönlich erneut zu begrüßen, um ihnen ein Forum zu bieten, um Best Practices in puncto Preisgestaltung, Vertrieb und digitalem Handel vorzustellen und auszutauschen.“

MindShare Europe verspricht eine volle Agenda mit erstklassigen Inhalten und Kundengeschichten mit Fokus auf:

Die Verbesserung des organischen Wachstums durch datenbasierte Kundeneinblicke.

Die Verbesserung bestehender Preisprogramme, um mehr Flexibilität, Struktur und Transparenz zu schaffen.

Die Erfüllung der Anforderungen bei der Preisgestaltung in mehreren Ländern mit lokalisierten Implementierungen der Unternehmensstrategie.

Best Practices, um als Distributor anpassungsfähiger und profitabler zu agieren.

Die Ausrichtung der Vertriebsteams darauf, Pricing Intelligence zu vertrauen und darauf zu reagieren.

Neue und kommende Zilliant-Produkte, Produktmerkmale und Innovationen.

Ermöglichung des digitalen Handels aus IT- und Architekturgesichtspunkten.

„Die Förderung des intelligenten Handels im digitalen Zeitalter erfordert erstklassige Software, operationalisierte Data Science und KI, dediziertes Change Management und Zugang zu Experten in der komplexen Welt der B2B-Preisgestaltung, des Vertriebs und des digitalen Handels“, sagte der Senior Vice President von Zilliant für Produkte und Wissenschaft, Pete Eppele. „Wir freuen uns sehr, diese Erkenntnisse im Rahmen der MindShare Europe vorzustellen und ich freue mich auf zum Nachdenken anregende Gespräche in Paris.“

Über Zilliant

Zilliant fördert intelligente Umsetzungen für B2B-Unternehmen indem kommerzielle Strategien kombiniert werden mit wirkungsvollen Ausführungen. Unsere branchenführende Preisoptimierungs-, Management- und Verkaufsberatungssoftware ermöglicht profitables Wachstum, indem sie die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden Daten für Preisgestaltung und Vertrieb in traditionellen und digitalen Kanälen nutzen. Zilliants Data Science, Cloud-native Software und leidenschaftliche Förderung des Kundenerfolgs schaffen den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie unter www.zilliant.com mehr darüber, wie Zilliant Intelligent Commerce unterstützt.

