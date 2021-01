Power XL Pro: der neue Server der Profiklasse mit AMD EPYC™-Technologie

IKOULA – ein führender Anbieter auf dem europäischen Markt für dedizierte Server, Outsourcing und Cloud Computing – integriert einen neuen professionellen dedizierten Server, der Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit mit einem wettbewerbsfähigen Preis kombiniert. Der Power XL Pro Server verfügt über AMD EPYC™-Prozessoren der neuesten Generation und erfüllt die aktuellen und künftigen Anforderungen von Unternehmen: High-Performance-Computing, Hyper-Virtualisierung und Verarbeitung hoher Datenvolumen.

Der Power XL Pro ergänzt die Power-Serie von IKOULA und zählt zu den leistungsfähigsten und innovativsten Servern auf dem Markt.

Aufbauend auf einer von professionellen Anwendern gepriesenen AMD EPYC™-Architektur ist dieser Server außer seinem Prozessor AMD EPYC™ 7282 (16C / 32T - @ 2,8 GHz) mit 128 GB RAM und zwei 960 GB NVMe-Festplatten ausgestattet. Diese Merkmale machen den Power XL Pro zu einer vielseitigen High-End-Maschine, die den Leistungsanforderungen von Projekten jeder Art gerecht wird.

Bei einem monatlichen Preis von 159,99 € (exkl. MwSt.) ohne MIndestvertragslaufzeit oder Einrichtungskosten profitiert der Power XL Pro von sämtlichen IKOULA-Garantien, wie technischer Support rund um die Uhr oder Verfügbarkeit geprüfter zertifizierter Komponenten während der Laufzeit des Servicevertrags. Zudem wird ein Outsourcingservice angeboten, der die Verwaltung und Wartung der Infrastrukturkomponenten abdeckt und so Unternehmen von technischen Aufgaben befreit.

Nähere Informationen zu dem neuen Produkt sind verfügbar unter: ikoula.com

Über IKOULA

IKOULA, ein Pionier der französischen Cloud seit 1998, betreibt eigene Rechenzentren in Frankreich sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch im Mittelpunkt seiner Unternehmensphilosophie steht, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie bei ihren Geschäftsaktivitäten beraten und zur Seite stehen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 100 Ländern auf 4 Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

PRESSEKONTAKTE:

IKOULA:

Lucas FOURRE - +33 1 84 01 02 59

lfourre@ikoula.com

Laurane VASSOR ARCARO – +33 01 84 01 02 69

lvassorarcaro@ikoula.com