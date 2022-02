PPG Bericht weist auf zunehmende Beliebtheit von Oberflächenabschlüssen in zwei Farbtönen und Personalisierung bei Autokäufern hin

Farbbericht 2021 des Automotive Sektors des Unternehmens stellt aufkommende Trends heraus, die durch gesellschaftliche Veränderungen, ganzheitliches Farbstyling und nachhaltige Anwendungstechnologien beeinflusst werden

PPG (NYSE:PPG) gab heute seinen Bericht 2021 zur Beliebtheit von Farben im Automotive Sektor heraus. Darin werden eine erhöhte Nachfrage für Oberflächenabschlüsse in zwei Farbtönen, personalisierte Farben und sonstige aufkommende Trends unter Autokäufern herausgestellt.

Die Zunahme von zweifarbigen Abschlüssen spiegelt den Verbraucherwunsch nach Personalisierung wider. Beträchtlicher Fortschritt in der Wissenschaft der Farbgebung und in Anwendungstechnologien bietet eine Gelegenheit, diese Wahlmöglichkeiten im Styling praktischer und nachhaltiger unter die Menschenmassen zu bringen.

„Es passt, dass Oberflächenabschlüsse in zwei Farben zu einer Zeit wieder geschätzt werden, zu der wir als Gesellschaft in die Vergangenheit zurück blicken“, sagte Misty Yeomans, Color Styling Manager von PPG, automotive OEM, Americas. „Zusammen mit Farben als Sonderbestellung, getönten Lacken, Dreifach-Lackierungen und mattierten Abschlüssen reflektieren die zweifarbigen Abschlüsse besser die individuellen Präferenzen und Persönlichkeiten der Fahrzeugbesitzer.“

Obwohl zweifarbige Oberflächen in den 50er und 60er Jahren üblich waren, wurden sie im Zuge der herkömmlichen Farbentwicklungs- und -anwendungsprozesse im Umfeld der Massenproduktion zunehmend unpraktisch. Der herkömmliche Prozess, einen zweifarbigen Abschluss zu erreichen, erfordert die arbeitsintensive Verkleidung der Fahrzeugkarosserie und mehrere Lackierdurchläufe. PPG hat OEMs weltweit dabei unterstützt, diese Herausforderung mittels einer bahnbrechenden Anwendungstechnologie zu bewältigen. Diese stellt, ohne Verwendung von Verkleidungs- und sonstigen zeitaufwändigen Schritten, klare Farbränder her.

Der präzise Anwendungsprozess von PPG kann die Lackierzeit um etwa 50 Minuten pro Fahrzeug mit zwei Farbtönen verringern. Er unterstützt die Nachhaltigkeitsziele von Kunden durch Reduktion der Kohlendioxid (CO2)-Emissionen und den Wegfall der Notwendigkeit für energieintensive Luftfiltersysteme für den Umgang mit Spritznebel. Die Farbpersonalisierung wird auch durch Fortschritte von PPG im Bereich des digitalen Farbstyling ermöglicht, was die Markteinführungszeit für neue Farben dramatisch verkürzt.

Sonstige im PPG Bericht benannte Trends umfassen die steigende Beliebtheit von Grau-, Blau-, Grün- und Violetttönen, wobei grelle neue Farben mit größerer Wahrscheinlichkeit erstmalig in Sportmodellen als in SUVs und Pickups ausgewählt werden.

Grün bleibt aufgrund seiner Verbindung mit Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Inklusivität weltweit stark vertreten. Dieser Farbton wird in der Automobilindustrie weiterhin ein wichtiger Farbbereich bleiben.

„Grün wird auch als ,Ampelfarbe' betrachtet, somit als Signal für jedermann, sich nach vorne zu bewegen. Sie ist sicher, und wir können dieser Farbe vertrauen schenken“, sagte Yeomans. „Grün ist mit zwei Bedeutungsrichtungen verbunden. Die eine bedeutet sportlich, frisch und lebendig. Die andere geht mehr in Richtung organisch und dunkler, mit volleren Tönen, die als dunkle Luxusgrüntöne entwickelt oder entworfen wurden, jedoch nach wie vor einen sportlichen und frischen Eindruck erwecken.“

Aus globaler Perspektive bleiben weiß (mit 35 % der gebauten Fahrzeuge) und schwarz (18 %) weiterhin die dominierende Farbauswahl der Autokäufer, während die Nachfrage nach Grautönen in jedem der vergangenen beiden Jahre um 2 % angestiegen ist. Blautöne bleiben bei starken 8 %, während Rottöne bei neu gebauten Autos auf 7 % fielen. Führend dabei ist ein Abfall um 1,5 % unter den nordamerikanischen Verbrauchern.

PPG sieht auch eine zunehmende Betonung eines ganzheitlichen Ansatzes im Fahrzeug-Styling.

„Wir betrachten sämtliche Oberflächen und Funktionen der Fahrzeuge als Teil unseres Farbstyling-Prozesses“, sagte Yeomans. „Ein Beispiel dazu wäre, dass uns die verstärkte Anwendung von speziellen Radverkleidungen und -farben zur Ergänzung der Styling-Nuancen der Fahrzeugkarosserie auffällt.“

Die einzigartige Position von PPG als weltweit führendes Unternehmen für Farbgebungen ermöglicht es dem Hersteller, aufkommende Farbtrends für Kundenanwendungen zu beobachten und zu überführen - von Farben für Konsumgüter über den Automobilbereich sowie als fester Bestandteil des kommerziellen und industriellen Designs.Mit diesem faktbasierten Ansatz unterstützen die PPG Farbexperten Kunden dabei, Farbideen auf der Basis kultureller und demographischer Trends auszubilden. Mit den sich daraus ergebenden Farbtechnologien lassen sich eine große Bandbreite von Materialien und Oberflächen abdecken, sie verkürzen die Entwicklungszyklen und beschleunigen die Markteinführung von noch begehrenswerteren und besser aussehenden Produkten.

ANMERKUNG DER REDAKTION: Weitere Informationen zum PPG Farbbericht in der Automobilbranche erhalten Sie unter news.ppg.com/2021automotivecolor. Informationen zum PPG Bericht zu Farbtrends in architektonischen Fahrzeug-Oberlächenabschlüssenen finden Sie unter news.ppg.com/2022colortrends.

