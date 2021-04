PPG meldet steigende Umsätze bei in puncto Nachhaltigkeit vorteilhaften Produkten und weitere Fortschritte bei den Nachhaltigkeitszielen

Unternehmen veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020 in Anlehnung an die Standards des SASB und der GRI

PPG (NYSE:PPG) hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2020 veröffentlicht. Er unterstreicht den erheblichen, kontinuierlichen Fortschritt des Unternehmens in den Schlüsselbereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Bericht steht unter sustainability.ppg.com zur Verfügung.

„Unser unerschütterliches Bekenntnis „Protect and Beautify the World“ für den Schutz und die Verschönerung der Welt ist der Leitspruch für unsere mehr als 46.000 Mitarbeiter, um unsere Erfolge in Sachen Nachhaltigkeit jeden Tag weiter voranzubringen“, sagte Michael H. McGarry, Chairman und Chief Executive Officer von PPG. „Wir setzen weiterhin auf Innovationen, Investitionen und die Entwicklung von in puncto Nachhaltigkeit vorteilhaften Produkten und Prozessen, auf die sich unsere Kunden und andere Stakeholder für die Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft verlassen. Wie aus unserem jüngsten Nachhaltigkeitsbericht hervorgeht, haben wir bei unseren zahlreichen Initiativen rund um ESG bedeutende Fortschritte erzielt und wir werden unsere ehrgeizigen Ziele weiter vorantreiben.“

Im vergangenen Jahr hat PPG seine Produkte, Prozesse und Betriebsabläufe in puncto Nachhaltigkeit verbessert und damit seinen weltweiten ökologischen Fußabdruck insgesamt verringert. Folgende Ziele wurden erreicht:

35 % des Umsatzes stammen aus in puncto Nachhaltigkeit vorteilhaften Produkten und Prozessen wie der Einführung von antibakteriellen und antiviralen Produkten gemessen an der angestrebten Zielmarke von 40 % bis 2025

35 % der Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte verursachen keine auf Mülldeponien zu entsorgende Produktionsabfälle

34 % geringere Abfallentsorgung gegenüber dem Basisjahr 2017 - über der Zielmarke von 25 % bis 2025

15 % geringerer Wasserverbrauch gegenüber dem Basisjahr 2017 - über der Zielmarke von 20 % bis 2025

33 % weniger freigesetzte oder verschüttete Substanzen gegenüber dem Basisjahr 2017 und

24 % weniger Treibhausgasemissionen seit 2017.

Die Mitarbeiter von PPG haben überdies wesentliche Bedürfnisse von Gemeinden auf der ganzen Welt unterstützt. Sie haben einen fundierten COVID-19-Reaktionsplan für den Schutz der Mitarbeiter und alternative Methoden zur Bedienung der Kunden etabliert und Maßnahmen ergriffen, um im Hinblick auf Diversität, Gleichbehandlung und Inklusion (DE&I) Fortschritte zu machen. Zu den Maßnahmen gehörten:

Bereitstellung von 20 Mio. US-Dollar von 2020 bis 2025 zur Förderung von sozialer Gerechtigkeit und Bildungschancen in unterrepräsentierten Gemeinschaften

Investition von 4,5 Mio. US-Dollar zur Unterstützung von Hilfsmaßnahmen wegen COVID-19, etwa eine Spende von 80.000 Masken an Krankenhäuser und

Ausweitung und Stärkung des Unternehmensschwerpunkts auf DE&I, indem Bekenntnisse formuliert und umgesetzt wurden.

In dem Bericht gab es überdies neue und erweiterte Kapitel. Dazu zählen Cybersicherheit und Datenschutz, Reaktion auf COVID-19, Nachhaltigkeit der Lieferanten, klimabezogene Risiken und Diversität, Gleichbehandlung und Inklusion. Die Angaben im Bericht 2020 von PPG entsprechen den Standards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) für die chemische Industrie sowie den Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Überdies wurde PPG kürzlich mit dem Gold-Status im Rating von EcoVadis, einem führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, ausgezeichnet.

Um den Bericht zu lesen und mehr über die Nachhaltigkeitserfolge des Unternehmens gemessen an den angestrebten Zielen für 2025 zu erfahren, besuchen Sie sustainability.ppg.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Lacke und Materialien zu entwickeln und zu liefern, denen unsere Kunden seit mehr als 135 Jahren vertrauen. Mit Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um die richtige Lösung zu finden. Unser Hauptsitz ist in Pittsburgh, und wir sind in mehr als 70 Ländern aktiv und innovativ. Im Jahr 2020 erzielten wir einen Nettoumsatz von 13,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Bau, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie im Aftermarket. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ppg.com.

We protect and beautify the world ist eine Marke und das PPG Logo ist eine eingetragene Marke von PPG Industries Ohio, Inc.

KATEGORIE Nachhaltigkeit

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210428005863/de/

Medienkontakte bei PPG Greta Edgar

Corporate Communications

+1-724-316-7552

edgar@ppg.com

Mark Silvey

Corporate Communications

+1-412-434-3046

silvey@ppg.com www.ppg.com sustainability.ppg.com