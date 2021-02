PPL kündigt 301. Quartalsdividende in Folge an

Der amerikanische Energiekonzern PPL Corporation (ISIN: US69351T1060, NYSE: PPL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,415 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre auszahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 1. April 2021 (Record date: 10. März 2021).

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Energiekonzern insgesamt 1,66 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 27,76 US-Dollar (Stand: 18. Februar 2021), eine derzeitige Dividendenrendite von 5,96 Prozent. Dies ist die 301. Quartalsdividende in Folge. Insgesamt wird seit dem Jahr 1946 eine Dividende ausgeschüttet. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der operative Umsatz 1,93 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,95 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 18. Februar berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 290 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 364 Mio. US-Dollar). Die PPL Corporation mit Sitz in Allentown, im Osten des US-Bundesstaates Pennsylvania, betreut rund 10 Millionen Strom- und Gaskunden in den USA und Großbritannien und beschäftigt knapp 12.000 Mitarbeiter. Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,56 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung liegt bei aktuell 21,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de