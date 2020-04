Pradeep Ramamurthy kommt als Co-Leiter Investor Relations zu OpenGate Capital

OpenGate stärkt Anlegerbeziehungen mit der Festeinstellung eines Experten

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, gab heute den Beitritt von Pradeep Ramamurthy als Co-Leiter Investor Relations bekannt. Am Sitz der Firma in Los Angeles wird er an der Seite von Andrew Nikou, dem Gründer und CEO von OpenGate, sowie Alanna Chaffin, der Co-Leiterin Investor Relations and Communications von OpenGate, arbeiten und dabei die Partnerschaften der Firma mit institutionellen Anlegern ausbauen und vertiefen.

Ramamurthy verfügt über fast zehn Jahre Erfahrung im Bereich Beteiligungskapital mit Schwerpunkt auf Markenaufbau, Produktentwicklung und Full-Cycle-Anlegerbeziehungen. Vor seinem Beitritt zu OpenGate war er Managing Director bei Cauvery, einer in San Francisco ansässigen Beratungsgesellschaft, wo er Kunden in den USA, Asien und Afrika in Bezug auf Produktentwicklung und Kapitalstrategie beriet. Außerdem war er Managing Director bei The Abraaj Group, einer privaten Beteiligungsgesellschaft, die in Schwellenmärkten investierte. Vor seiner Karriere war er in leitenden operativen Rollen und Führungspositionen für das White House, die US-Agentur für Internationale Entwicklung und die US Intelligence Community tätig.

„Ich heiße Pradeep in unserer Firma herzlich willkommen und freue mich, dass er zu unserem Team stößt“, sagte Nikou. „In Anbetracht seines strategischen Ansatzes, globalen Netzwerks und vielschichtigen Hintergrunds bin ich zuversichtlich, dass Pradeep OpenGate dabei helfen wird, seine Beziehungen mit Investoren zu stärken und auszubauen, insbesondere weil die aktuelle Verlagerung auf den Weltmärkten unseren Investmentansatz bestätigt und Gelegenheiten schafft.“

Ramamurthy erklärte: „Die Gelegenheit, OpenGate an diesem Punkt in seiner Entwicklung beizutreten, ist wirklich spannend. Der Ein-Team-Denkansatz der Firma, seine offene globale Perspektive und seine Bilanz, Werte in operativ komplexen Situationen zu erkennen und zu schaffen, sind überzeugend und zeitgerecht. Ich sehe der Zusammenarbeit mit Andrew, Alanna und dem ganzen Team bei OpenGate erwartungsvoll entgegen, während wir dieses Wertversprechen mit der LP-Community teilen und ausbauen werden.“

Ramamurthy verfügt über ein M.A. in Sozialwissenschaft von der University of Chicago, und ein B. Sc. in internationaler Politik von der Georgetown University.

Das globale Team von OpenGate Capital in den USA und Europa realisiert die integrierte Wertschöpfungsstrategie des Unternehmens von Sourcing, Umsetzung und Betriebsabläufen, welche entlang des gesamten Lebenszyklus einer Investition angewendet wird.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

