Präsentation führender Hightech-Lösungen auf den Ausstellungen im Rahmen der CHTF 2021-Messe

Die laufende 23. China Hi-Tech Fair (CHTF) bietet 16 erstklassige Ausstellungsbereiche, die sowohl online als auch vor Ort im Shenzhen Convention and Exhibition Center besucht werden können. Die Ausstellungen decken Themenbereiche ab, die von IT und Umweltschutz über Luft- und Raumfahrt bis hin zu intelligenten Städten reichen. Sie bieten eine einmalige Gelegenheit, inspirierende Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, die neue Marktanforderungen, Zukunftstechnologien und Entwicklungstrends der Industrie integrieren.

IT-Ausstellung

Die IT-Ausstellung ist die größte spezialisierte Produktausstellung der CHTF, die auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern die IT-Technologien, Produkte und Dienstleistungen der nächsten Generation präsentiert. Am Online-Format der IT-Ausstellung nehmen in diesem Jahr 436 Aussteller teil, darunter einheimische und multinationale Giganten wie Ping An Technology, BOE Technology, Fujifilm und Seagate, die insgesamt 835 Exponate präsentieren.

Umweltschutz und Energie

Der Schwerpunkt der diesjährigen Ausstellung für Umweltschutz und Energie liegt auf der Verwirklichung von Chinas doppeltem Kohlenstoffziel (Wendepunkt der Treibhausgasemissionen und Klimaneutralität) und den damit verbundenen Anwendungen, die eine grüne Entwicklung und einen grünen Lebensstil ermöglichen sollen.

Innovation im Bereich Bauwissenschaften und -technologie

Angesichts der zentralen Rolle, die Infrastruktur und Stadterneuerung in dem in diesem Jahr in Kraft getretenen 14.Fünfjahresplan Chinas spielen, liegt der Schwerpunkt der diesjährigen Ausstellung auf intelligenten und umweltfreundlichen Baumethoden, umweltfreundlichen Baumaterialien sowie modernen Bautechnologien und -produkten. Zu den wichtigsten Online-Ausstellern gehören in diesem Jahr die China Construction Science & Technology Group und die Shenzhen SEZ Construction Group.

Internationale Beteiligung

Die brasilianische Botschaft in China, die brasilianische Agentur für Handels- und Investitionsförderung und die Regierung des brasilianischen Bundesstaates Mato Grosso richteten gemeinsam den brasilianischen Pavillon ein, während das polnische Generalkonsulat in Guangzhou und die Vertretung der polnischen Investitions- und Handelsagentur in China den polnischen Pavillon gestaltet haben. Der belgische Pavillon wurde von hub.brussels und Flanders Investment & Trade im Rahmen des 50-jährigenJubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Belgien im Jahr 2021 eingerichtet. Das Online-Format verzeichnete die Teilnahme von großen Unternehmen, Start-ups und bekannten Universitäten aus Russland, der Schweiz und Ungarn.

