Präsidenten der Visegrad-Gruppe für politische Lösung in Belarus

PRAG (dpa-AFX) - Die Präsidenten der mitteleuropäischen Visegrad-Gruppe haben sich für eine friedliche Lösung der Krise in Belarus (Weißrussland) nach der umstrittenen Präsidentenwahl ausgesprochen. Sie forderten die Führung in Minsk auf, den Weg für eine politische Lösung freizumachen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die ein Sprecher des tschechischen Präsidenten Milos Zeman am Mittwoch in Prag veröffentlichte.

"Wir unterstützen das Recht des belarussischen Volkes auf freie, faire und demokratische Präsidentenwahlen", hieß es darin weiter. Präsident Alexander Lukaschenko hatte sich nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wahl in Belarus zum Sieger erklären lassen. Der informellen Visegrad-Gruppe gehören Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei an.

Die vier Präsidenten der Visegrad-Gruppe riefen die EU-Staats- und Regierungschefs auf, bei ihrem aktuellen Sondergipfel "alle erforderlichen Maßnahmen" zu treffen, um einen Dialog zwischen den Vertretern der belarussischen Staatsorgane und der Gesellschaft zu ermöglichen.

Zugleich forderten die Staatsoberhäupter "ausländische Akteure" zur Zurückhaltung auf. Sie sollten Aktionen vermeiden, welche die Unabhängigkeit und Souveränität der Ex-Sowjetrepublik "untergraben" könnten. Der tschechische Außenminister Tomas Petricek hatte vor kurzem Befürchtungen für "angebracht" erklärt, es könne zu einer russischen Intervention in Belarus kommen./hei/DP/nas