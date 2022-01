Präsidentenwahl in Italien beginnt - Zunächst kein Ergebnis erwartet

ROM (dpa-AFX) - In Italien beginnt an diesem Montag (15.00 Uhr) die Wahl des neuen Staatspräsidenten. 1009 Wahlleute aus den zwei Parlamentskammern und den Regionen votieren, wer Nachfolger von Sergio Mattarella wird. Offizielle Kandidaten gibt es für diese Wahl traditionell nicht. Am Wochenende hatte Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi seine Bestrebungen aufgegeben. Weder die Mitte-Rechts- noch Mitte-Links-Parteien hatten sich am Sonntag auf einen Bewerber oder eine Bewerberin geeinigt, geschweige denn lagerübergreifend.

Eine Entscheidung gleich am ersten Wahltag ist unwahrscheinlich, da in den ersten drei Auszählungen eine Zweidrittelmehrheit für den Sieg nötig ist. Danach reichen absolute Mehrheiten. Weil pro Tag nur ein Wahlgang vorgesehen ist, dürfte voraussichtlich am Donnerstag die erste Abstimmung stattfinden, bei der ein Sieg realistisch ist./msw/DP/edh