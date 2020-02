Präsidentschaftsvorwahlen in den USA - Sanders gewinnt in New Hampshire

Manchester (Reuters) - Der US-Senator Bernie Sanders hat die Vorwahlen zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten in New Hampshire gewonnen.

"Lassen Sie mich diese Gelegenheit nutzen, um den Menschen in New Hampshire für einen großartigen Sieg heute Abend zu danken", sagte Sanders am Mittwoch vor Anhängern in Manchester, New Hampshire. Pete Buttigieg, der 38-jährige ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana, belegte den zweiten Platz, nachdem er an Sanders in der vergangenen Woche beim chaotischen und umstrittenen ersten Nominierungswettbewerb in Iowa vorbeigezogen war. US-Senatorin Amy Klobuchar, die nach einem starken Debattenauftritt am Freitag auf einen Durchbruch hofft, lag auf dem dritten Platz.

Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident, war einst der Spitzenreiter im Rennen der Demokraten. Er landete nach seinem vierten Platz in Iowa nun auf dem fünften Platz. "Es ist nicht vorbei, Mann. Wir fangen gerade erst an," sagte Biden vor Anhängern in South Carolina. US-Senatorin Elizabeth Warren, eine Verbündete Sanders', wurde Vierte und wird sich wie Biden Fragen über ihre weitere Wahlkampagne gefallen lassen müssen. Noch vor drei Monaten galt sie in New Hampshire als Favoritin.

Der Geschäftsmann Andrew Yang und Senator Michael Bennet stiegen aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aus, nachdem klar war, dass sie bei den Wahlen nicht gut abschneiden würden. Der Sender CBS News berichtete, dass Deval Patrick, der ehemalige Gouverneur von Massachusetts, am Mittwoch ebenfalls ausscheiden würde.

Bei den Republikanern steht der Sieger bereits fest - US-Präsident Trump ist bei den Vorwahlen seiner Partei in New Hampshire ohne nennenswerte Konkurrenz bestätigt worden.