Präsidentschaftswahl in Frankreich: Vereinzelte Ausschreitungen

PARIS (dpa-AFX) - Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ist es in Frankreich vereinzelt zu Ausschreitungen gekommen. In Lyon gingen nach Bekanntgabe erster Ergebnisse rund hundert Menschen auf die Straße, wie der Sender France 3 am späten Sonntagabend berichtete. Einige seien ins Rathaus eingedrungen, wo ein Fenster zu Bruch ging und eine Wahlurne zerstört wurde. Bilder zeigten umgeworfene Müllcontainer, in dem Bericht ist zudem die Rede von beschädigten Bushaltestellen und Schaufenstern. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Im bretonischen Rennes zogen am Sonntagabend einem Bericht von Francebleu zufolge rund 600 Menschen durch die Straßen. Die Teilnehmer der Demonstration errichteten demnach Barrikaden und zerstörten Fensterscheiben. Teilnehmer sagten dem Bericht zufolge Sätze wie: "Macron - Le Pen, nein! Ich werde in der zweiten Runde nicht wählen gehen", und: "Das sind zwei rechtsextreme Kandidaten!"

Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen hatten sich bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl für die Stichwahl am 24. April qualifiziert./vio/DP/mis