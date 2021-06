Pratt & Whitney CSA schließt sich mit Next Level Aviation zusammen

Next Level Aviation unterstützt Pratt & Whitney CSA durch Versand von gebrauchsfertigem Triebwerkszubehör

Pratt & Whitney CSA, der Unternehmensbereich für gebrauchsfähige Materialien von Pratt & Whitney, und Next Level Aviation, ein führendes Unternehmen im globalen Vertrieb von gebrauchsfertigen Materialien (Used Serviceable Materials, USM), haben einen Vertrag über den Verkauf von USM für Flugzeugtriebwerke geschlossen. Dieser Vertrag untermauert das Engagement von Pratt & Whitney, seinen Kunden preiswerte Produkte mit erstklassigen Vorlaufzeiten zu liefern. Zudem wird die führende Position von Next Level Aviation als weltweiter Lieferant von USM weiter gestärkt, der in erster Linie Flugzeugplattformen von Boeing und Airbus sowie die dazugehörigen Triebwerke unterstützt. Pratt & Whitney ist eine Division der Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX).

Die Vereinbarung zwischen Pratt & Whitney CSA und Next Level Aviation kombiniert die Ressourcen und das technische Know-how von Pratt & Whitney CSA mit der Kompetenz von Next Level Aviation in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Lieferung. Diese mächtige Kombination bietet unserem weltweiten Kundenstamm aus Fluggesellschaften, Leasingunternehmen und MRO-Werkstätten (Werkstätte für Instandhaltung, Reparatur und Überholung; Maintenance, Repair and Overhaul) einen erheblichen Mehrwert sowie Kosteneinsparungen.

Der Vertrag sieht Folgendes vor:



Next Level Aviation wird den globalen Kundenstamm beider Unternehmen bei der Versorgung mit gebrauchsfertigem Triebwerkszubehör unterstützen und beliefern.



Next Level Aviation wird den globalen Kundenstamm beider Unternehmen bei der Versorgung mit gebrauchsfertigem Triebwerkszubehör unterstützen und beliefern.

Pratt & Whitney CSA wird NLA mit gebrauchsfertigem Material beliefern, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.



Jack Gordon, Vorsitzender und CEO von Next Level Aviation, sagte: „Wir sind erfreut, diese Partnerschaft mit Pratt & Whitney CSA im Bereich gebrauchsfertige Triebwerksteile bekannt zu geben. Wir möchten uns bei dem Team von Pratt & Whitney CSA für die Möglichkeit bedanken, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihren globalen Kundenstamm zu unterstützen, sowie für ihre Zeit und ihre Mühe beim Abschluss dieser wegweisenden Vereinbarung.“

Mike Dreyer, Executive Vice President of Sales & Procurement bei Next Level Aviation, blickt optimistisch auf das, was dies für Next Level Aviation bedeutet: „Dieser mehrjährige Vertrag trägt dazu bei, unsere Führungsposition auf dem Markt für gebrauchsfertige Materialien auf der ganzen Welt auszubauen.“

Dreyer fügte hinzu: „Wir haben unsere Strategie darauf ausgelegt, eine umfassende Unterstützung für gebrauchsfertiges Material von der Nase bis zum Heck aufzubauen, indem wir NLA als „Center of Excellence“ für Triebwerkszubehörmaterial und Reparaturmanagement-Dienstleistungen eingerichtet haben. Dieser Vertrag ist ein Beleg für unsere Fähigkeiten und bringt unsere Expertise in die Partnerschaft mit ein. Wir möchten uns beim CSA-Team für diese Gelegenheit bedanken und freuen uns darauf, gemeinsam unser Geschäft mit gebrauchsfertigem Motorzubehör langfristig auszubauen.“

ÜBER NEXT LEVEL AVIATION

Next Level Aviation ist ein ASA-100-akkreditierter und FAA Advisory Circular 00-56B-konformer Anbieter, der für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und zugehörige Düsentriebwerke gebrauchsfertiges Material (USM) für Verkehrsflugzeuge/Düsentriebwerke vorrätig hält. Next Level Aviation konzentriert sich speziell auf die Lagerung von Ersatzteilen für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Triebwerke, die derzeit rund 70 % der weltweiten kommerziellen Flotte ausmachen. Next Level Aviation wurde im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Gebrauchsmaterial für Verkehrsflugzeuge/Düsentriebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

Für weitere Informationen oder um weitere Bilder anzufordern, kontaktieren Sie bitte Jack Gordon unter 305 439 1944 oder jack@nextlevelaviation.net

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210608006123/de/

Jack Gordon

305 439 1944

jack@nextlevelaviation.net