Praxisärzte dringen auf baldige Rückkehr zur normalen Versorgung

BERLIN(dpa-AFX) - Die Praxisärzte dringen angesichts der vorerst gebremsten Coronavirus-Verbreitung in Deutschland darauf, andere wichtige Behandlungen von Patienten bald wieder hochzufahren. "Wir müssen jetzt zeitnah den Weg zurück in die Regelversorgung finden", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, am Donnerstag in Berlin. Aktuell gebe es weniger als 40 000 nicht ausgeheilte Covid-19-Patienten zu betreuen - aber Millionen mit anderen Krankheiten wie Diabetes oder Herzschwächen.

"Diese Menschen müssen versorgt werden, sie sind unverändert krank", sagte Gassen. Es wäre fatal, wenn dies wegen Corona vernachlässigt würde. Daher brauche es einen "intelligenten, geordneten Ausstieg aus dem Krisenmodus". Dabei müssten Corona-Maßnahmen mit Augenmaß und gemessen an den tatsächlichen Betroffenenzahlen weitergeführt werden. In vielerorts eingerichteten separaten Corona-Ambulanzen hätten sie sich teils auf drei, vier oder fünf Patienten am Tag reduziert.

Der Kassenärzte-Chef warnte vor Aktionismus bei Rufen nach Massentests, wenn damit wahllos eigentlich gesunde Menschen getestet werden sollten. Wichtiger sei, die hohen Testkapazitäten für Kranke, Kontaktpersonen, Risikogruppen wie Ältere und medizinisches Personal einzusetzen./sam/DP/jha