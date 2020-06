Preferred Bank meldet Dividende

Die Preferred Bank (ISIN: US7403674044, NASDAQ: PFBC) zahlt eine Quartalsdividende von 0,30 US-Dollar an ihre Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 21. Juli 2020 (Record date: 7. Juli 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 40,21 US-Dollar (Stand: 17. Juni 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,98 Prozent. Preferred Bank ist eine unabhängige kalifornische Geschäftsbank, die im Jahr 1991 in Los Angeles, im US-Bundesstaat Kalifornien, gegründet worden ist. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 16,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 18,7 Mio. US-Dollar), wie am 22. April berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, mit 33,08 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 599,8 Mio. US-Dollar (Stand: 17. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de