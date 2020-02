Preisanstieg für Blumen zum Valentinstag erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Zum Valentinstag am 14. Februar werden Blumen meist teurer als sonst. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag bekanntgab: Im Februar 2019 seien Schnittblumen 4,7 Prozent teurer gewesen als im Schnitt des gesamten Jahres. Hinzu kam demnach ein Preisanstieg in dem Segment um 2,4 Prozent im Vorjahresvergleich. Wer das Valentinsgeschenk nicht persönlich überreichte, habe noch mehr zahlen müssen: Blumen-Lieferservices seien im Jahresschnitt 3,0 Prozent teurer geworden.

Den Preisanstieg vermeiden konnte man vergangenes Jahr hingegen mit Pralinen als Präsent, wie die Statistiker erklärten. Diese seien 2019 durchschnittlich 0,5 Prozent günstiger gewesen als im Vorjahr./isa/DP/fba