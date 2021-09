Preisgekröntes Unternehmen Arctic Blue Beverages erneut bei der „Weltmeisterschaft“ der Getränkeindustrie ausgezeichnet

Die Produkte des finnischen Unternehmens Arctic Blue Beverages haben beim International Wine and Spirit Competition (IWSC) erneut höchste Anerkennung erfahren.

Arctic Blue Beverages wurde für seinen Arctic Blue Legacy Gin mit der Goldmedaille in der Kategorie „Cast Finish“ und für seinen Arctic Blue Oat Liqueur mit der Bronzemedaille in der Kategorie „Cream/Cream alternative based“ ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210908005868/de/

The products of Finnish Arctic Blue Beverages have once again received the highest recognition at the International Wine and Spirit Competition (IWSC). (Photo: Business Wire)

„Es ist schön zu sehen, wie unsere Qualitätsprodukte immer mehr internationale Anerkennung finden. Wir lassen uns von der unberührten finnischen Natur inspirieren, die uns die Zutaten für unsere Produkte liefert, und es ist großartig, dass sie auch anderswo auf der Welt geschätzt werden“, so Valtteri Eroma, CEO von Arctic Blue Beverages Oy.

Der mit der Goldmedaille und 95 Punkten ausgezeichnete Arctic Blue Legacy Gin wurde von der Jury als „außergewöhnlich“ bezeichnet und als „ausgewogener, charaktervoller Gin mit sanften Wacholder- und Röstholzaromen“ gelobt. Arctic Blue Legacy Gin ist ein Premium-Produkt, das in Eichenfässern gereift ist und im nächsten Jahr auf den Markt kommt.

„Arctic Blue Legacy Gin ist für uns auch in Bezug auf die Verpackung ein ganz besonderes Produkt. Der Designprozess ist noch nicht abgeschlossen, daher können wir noch nicht verraten, wie das Endprodukt aussehen wird, aber ich kann versprechen, dass es etwas Einzigartiges sein wird“, sagt Eroma.

Bronze ging in diesem Wettbewerb an den weltweit ersten Haferlikör auf Gin-Basis, Arctic Blue Oat, der im Sommer 2021 in Finnland auf den Markt kam. Er wurde in Finnland begeistert aufgenommen und beeindruckte auch die IWSC-Jury, die ihn als „würzig-herb mit einem cremigen Mundgefühl und einem Hauch von Schokolade, Zimt und Vanillegewürz“ beschrieb. Arctic Blue Oat ist in Finnland in den Alko-Verkaufsstellen erhältlich.

Auszeichnungen für Arctic Blue Beverages:

Arctic Blue Legacy Gin: GOLD (95 Punkte) (Cask Finish)

Arctic Blue Oat Liqueur: BRONZE (Cream/Cream alternative based)

Arctic Blue Beverages Oy ist ein finnischer Getränkehersteller, dessen bekanntestes Produkt, Arctic Blue Gin, als bester Gin der Welt ausgezeichnet wurde. Arctic Blue Gin hat den raffinierten Geschmack von Blaubeeren, Wacholder, Gewürzen und Nadelbäumen, basierend auf heimischen Beeren, frischem Quellwasser und nordischen Pflanzen. Arctic Blue Gin wird nach Japan und in mehr als zwanzig weitere Länder auf der ganzen Welt exportiert. Die weltweite Verfügbarkeit der Produkte und das Produktsortiment des Unternehmens werden 2021 weiter ausgebaut.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210908005868/de/

Valtteri Eroma

CEO & Head of Brand

+358 40 550 1343

valtteri.eroma@arcticbluebeverages.com



Anniina Nissinen

PR and Communications Agency Mellakka Helsinki

+358 400 380010

anniina@mellakkahelsinki.fi