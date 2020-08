Premier Financial Bancorp gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Das amerikanische Bankinstitut Premier Financial Bancorp Inc. (ISIN: US74050M1053, NASDAQ: PFBI) wird eine Quartalsdividende von 15 US-Cents an die Aktionäre auszahlen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 15. September 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,31 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 11,31 US-Dollar (Stand: 21. August 2020). Die Premier Financial Bancorp Inc. ist eine Bank-Holding, die im Jahr 1991 gegründet wurde. Der Firmensitz befindet sich in Huntington, West Virginia. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 5,51 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 5,86 Mio. US-Dollar), wie am 30. Juli berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ gehandelt wird, mit 37,65 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 166 Mio. US-Dollar (Stand: 21. August 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de