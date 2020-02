Premier Financial Bancorp kündigt Dividende an

Das amerikanische Bankinstitut Premier Financial Bancorp Inc. (ISIN: US74050M1053, NASDAQ: PFBI) wird eine Quartalsdividende von 15 US-Cents an die Aktionäre auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 3,42 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 17,55 US-Dollar (Stand: 24. Februar 2020).

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. März 2020 (Record date: 16. März 2020). Die Premier Financial Bancorp Inc. ist eine Bank-Holding, die im Jahr 1991 gegründet wurde. Der Firmensitz befindet sich in Huntington, West Virginia. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 5,89 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 5,64 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ gehandelt wird, mit 3,25 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 257,1 Mio. US-Dollar (Stand: 24. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de