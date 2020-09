Presse: China plant Sanktionen gegen US-Beamte mit Kontakt zu Taiwan

PEKING (dpa-AFX) - China will nach Informationen der parteinahen Zeitung "Global Times" Sanktionen gegen amerikanische Beamte verhängen, die offizielle Kontakte zu Taiwan unterhalten. Wie der Chefredakteur Hu Xijin am Dienstag auf Twitter schrieb, könnten die Sanktionen auch US-Unternehmen betreffen. Den US-Beamten auf der Sanktionsliste werden demnach Besuche in China verweigert, während US-Firmen den chinesischen Markt verlieren sollen. Details nannte er nicht.

Die offiziell unbestätigte Maßnahme könnte möglicherweise eine Reaktion auf die Zunahme offizieller Kontakte der USA mit der demokratischen Inselrepublik werden. Die kommunistische Führung sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik an, obwohl die Insel nie dazu gehört hat. Mit ihrer Ein-China-Doktrin versucht Peking, Taiwan international zu isolieren. Es untersagt diplomatischen Partnern, offizielle Beziehungen zu der Regierung in Taipeh zu unterhalten.

Der Chefredakteur der englischsprachigen "Global Times", die vom kommunistischen Parteiorgan "Volkszeitung" herausgegeben wird, hat in der Vergangenheit mehrfach wichtige Informationen vorab auf Twitter berichtet. Hu Xijin gibt sich als Hardliner und ist bekannt für feurige Kommentare, die auch über die offizielle Linie hinausgehen./lw/DP/fba