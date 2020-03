Presse: Marathon in Paris wird wegen Covid-19-Epidemie verschoben

PARIS (dpa-AFX) - Der Marathonlauf von Paris wird wegen der Ausbreitung der Covid-19-Epidemie auf den 18. Oktober verlegt. Ursprünglich war die Veranstaltung, für die es rund 60 000 Anmeldungen gebe, für den 5. April geplant, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend unter Berufung auf den Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) berichtete.

Der Lauf gilt als Vorzeigeveranstaltung der Hauptstadt, die Strecke führt an Wahrzeichen der Millionenmetropole wie dem Eiffelturm oder der historischen Oper vorbei. Der Halbmarathon in der französischen Hauptstadt sei nun am 6. September geplant, wie AFP weiter berichtete.

In Frankreich infizierten sich nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 423 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus, das waren 138 mehr als noch am Vortag. Sieben Menschen starben bisher im Land, sechs Männer und eine Frau./cb/DP/fba