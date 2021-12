Pressestimme: 'Aachener Nachrichten' zur Saison von Borussia Mönchengladbach

AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Nachrichten" zur Saison von Borussia Mönchengladbach:

"Von möglichen 114 Punkten holte das Team unter Ex-Trainer Marco Rose und Neu-Trainer Adi Hütter nur 50 Punkte. Es ist sportlich gesehen eines der schlechtesten Kalenderjahre der jüngeren Geschichte - wenn nicht sogar das schlechteste. Sportdirektor Max Eberl versucht, den Fokus komplett auf den sportlichen Erfolg zu richten und etwaige Nebenkriegsschauplätze zu vermeiden. Die kurz vor Jahreswechsel verkündeten Wechsel von Matthias Ginter und Denis Zakaria im Sommer bringen die erhoffte Klarheit. Sportlich steht man trotz eines Kaders, der vor individueller Qualität - aber auch Formschwäche - nur so strotzt, sehr nah am Abgrund. So nah wie lange nicht mehr. Max Eberl, Adi Hütter, die Mannschaft und auch die Fans werden sich freuen, dieses verrückte Jahr 2021 in Kürze hinter sich zu lassen - als das, was es war: ein Jahr voller Pleiten, Pech und Pannen."/kkü/DP/he