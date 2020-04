Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Altenheimen/Besuchserlaubnis

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Altenheimen/Besuchserlaubnis:

"Viele Heimbewohner leiden still und einsam. Der schwere Eingriff in ihre Grundrechte wird vor allem mit dem Schutz vor Ansteckung, dem Schutz des Lebens begründet. Angesichts der nicht enden wollenden Nachrichten von Neuinfektionen in Heimen sind Zweifel an diesem Schutz angebracht. Das Virus kann dort mittlerweile fast nur noch von denjenigen übertragen worden sein, die in den Einrichtungen arbeiten. Hessen geht nun, wenn auch noch viel zu zaghaft, einen Schritt in die richtige Richtung und lockert das Besuchsverbot. Rheinland-Pfalz denkt zumindest darüber nach. Das ist nicht nur juristisch geboten, sondern vor allem menschlich."/yyzz/DP/he