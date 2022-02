Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Biontech

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Biontech:

"Der Vorwurf von Amnesty, bei Biontech herrsche Profitgier, ist absurd. Alle, die wissen, wie die führenden Köpfe ticken, behaupten so etwas nicht. Dass das Unternehmen die Lage der Menschen in den armen Ländern tatsächlich verbessern will, zeigen die jetzt präsentierten portablen, in Containern untergebrachten Impfstofffabriken, die verschifft werden können. Wären ärmere Länder Biontech egal, hätte man sich wohl nicht die Mühe gemacht, eine weitere Weltneuheit in Rekordzeit zu realisieren."/yyzz/DP/he