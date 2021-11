Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu den Impfzentren

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu den Impfzentren:

"Viele Städte und Kreise haben mittlerweile kleine lokale, niedrigschwellige Impfangebote geschaffen. Diese Angebote werden angenommen, sind gut erreichbar und Kosten/Nutzen stehen in einem deutlich moderateren Verhältnis als bei den großen Impfzentren in den Ländern. Der finanzielle Einsatz für die teils sehr groß dimensionierten - und personalintensiven - Impfzentren war schon in den Wochen vor der Schließung angesichts der dort über Strecken herrschenden gähnenden Leere fragwürdig. Der Aufbau der Impfzentren Ende vergangenen Jahres war in jedem Fall richtig. Zu diesem Zeitpunkt waren Lagerung, Transport und Verteilung der Vakzine fragile Angelegenheiten, die schiere Masse an Impfungen musste bewältigt werden. Nach mehr als zehn Monaten haben die Zentren aber ausgedient. Spahn sollte es dabei belassen, statt einen teuren Zickzackkurs zu fahren."/al/DP/he