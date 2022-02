Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Hasskommentaren

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Hasskommentaren:

"Auch die Strukturengeber hinter dem Hass müssen mehr in die Pflicht genommen werden. Google, Facebook, Twitter, ihre Plattformen sind die Multiplikatoren geistiger Brandstiftung. Sie müssen ebenfalls strafrechtlich für die Inhalte auf ihren Kanälen belangt werden dürfen. Und sie müssen noch strenger verpflichtet werden, mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten bei der Identifizierung von Tätern. All das wären wichtige Schritte, um den wilden Hass im Netz wieder zu domestizieren. Denn: Das Internet darf nicht noch weiter zur Keimzelle für Hetze verkommen."/be/DP/he