Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Impfstoff-Verteilung

MAINZ (dpa-AFX) -"Allgemeine Zeitung" zu Impfstoff-Verteilung:

"Es ist höchste Zeit für Solidarität. Und zwar eine, bei der diesmal die Älteren Rücksicht auf die Jüngeren nehmen. Es war gut und richtig, die Älteren als die vulnerabelste Gruppe in den vergangenen Monaten zu schützen und auch bei der Impfung vorzuziehen. Jetzt müssen wir als Gesellschaft aber auch die Jüngeren in den Blick nehmen. Das wurde schon häufig gesagt, aber offenbar noch nicht laut genug. Allein in Hessen und Rheinland-Pfalz warten noch Zehntausende von Menschen zwischen 60 und 69 Jahren auf einen Impftermin. Wenn deutlich weniger von ihnen bei ihrem Hausarzt auf Biontech spekulieren würden, ginge es für alle schneller."/ra/DP/he