Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Julian Assange

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Julian Assange:

"Es geht in dem Verfahren nicht um die Person Assange, die sich in der Vergangenheit mit oft zweifelhaften Äußerungen ins Abseits geredet hat, sondern um das berechtige Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Mit einer Auslieferung und einer Strafandrohung von 175 Jahren Haft würde ein Exempel der Abschreckung an alle Whistleblower und Publizisten statuiert, welches kritische Veröffentlichungen verhindern soll."/be/DP/he