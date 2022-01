Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Kevin Kühnert

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Kevin Kühnert:

"Es ist natürlich noch viel zu früh, aber die These sei erlaubt: Kevin Kühnert dürfte einmal Kanzlerkandidat der SPD werden. (...) Als Juso-Chef attackierte Kühnert noch vor nicht allzu langer Zeit die eigene Partei, stand für Krawall und Widerstand. (...) Nun der Wandel: Als SPD-Generalsekretär gibt sich der Berliner staatsmännisch, mit dem Kanzler auf einer Linie. Das passt zur Karriereplanung von Kühnert, das passt aber auch zur neuen SPD. (...) Die eigenen Reihen scheinen Kühnert und Co. geschlossen zu haben, künftig muss er den Fokus darauf legen, das Profil der SPD in der Ampel zu schärfen. Ohne die Fassung zu verlieren. Es ist die nächste Reifeprüfung."/yyzz/DP/he