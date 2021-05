Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Maaßen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Maaßen:

"Maaßen ist einer von vielen Unionskandidaten im Land und noch lange nicht gewählt. Vor allem aber hält die Demokratie jemanden wie ihn aus. Und was die Union angeht, wird es entscheidend sein, ob sich Maaßen von der AfD abgrenzt - und ob er sich im Wahlkampf wie auch in der Bundestagsfraktion integrieren lässt. Beides könnte eine Herausforderung für die CDU werden. Vor allem, wenn es im Bund auf eine Koalition mit den Grünen hinausläuft."/be/DP/he