Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Testpflicht für Kita-Kinder

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Testpflicht für Kita-Kinder:

"Ohne Testpflicht für Kita-Kinder würden fatale Fehler der Pandemie wiederholt. Im Nachhinein wusste man Ende des vergangenen Jahres: Mithilfe einer Teststrategie hätten die Senioren in den Heimen besser geschützt werden können. Auch in den Kitas kann ein einziges infiziertes Kind, ein einziger infizierter Erzieher eine wahnsinnige Infektionswelle im Umfeld auslösen. Wenn Eltern für ihre Kinder entscheiden, dass diese nicht getestet werden sollen, ist das legitim. Dann aber müssen sie auch die Konsequenzen tragen und eben daheim betreuen."/be/DP/he