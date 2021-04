Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Corona-Impfstoff für Kinder

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Corona-Impfstoff für Kinder:

"Zwar könnte es einen neuen Verteilungskampf um den Impfstoff geben: Ab Juni soll ja die Priorisierung in der Impfreihenfolge aufgehoben werden - und nun kommen womöglich Millionen neuer Impflinge hinzu. Aber klar ist: Wenn die Kinder geimpft sind, ist wieder Schul- und Kita-Alltag möglich. Schon das ist ein Wert an sich. Für die Kinder, die so sehr unter Corona leiden. Und für die Familien, die sich so oft überfordert und von der Politik verlassen fühlen."/DP/jha