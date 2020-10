Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Corona-Risikogebiet Berlin

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Corona-Risikogebiet Berlin":

"Wer kommt auf so was? Einzelne Berliner Bezirke als Corona-Risikogebiet einzustufen - und Reisende zum Beispiel aus Berlin-Mitte den Quarantäneregeln zu unterwerfen? Denkt irgendjemand in den Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein wirklich, dass dies sinnvoll ist und im Zweifel auch überprüft werden kann? Das, was am Montag aus den Bundesländern zu den möglichen Beschränkungen des innerdeutschen Reiseverkehrs bekannt wurde, ist weniger dazu geeignet, die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen - dafür umso mehr, den Sinn solcher Regeln massiv infrage zu stellen."/yyzz/DP/he