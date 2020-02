Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Coronavirus

MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zum Coronavirus

Um das Coronavirus einzudämmen, werden Hygienetipps wie regelmäßiges Händewaschen auf Dauer aber nicht ausreichen. Sollte die weitere Entwicklung es nötig machen, müssen die Behörden schärfere Grenzkontrollen, Veranstaltungsverbote, Schulschließungen prüfen und anordnen. Ohne Panik zu verbreiten, denn dazu besteht in Deutschland - trotz Sparzwangs in den Kliniken - kein Anlass; sondern als nüchterne, angemessene Reaktion auf eine Krisenlage. Das verstehen dann auch die Bürger./be/DP/zb'