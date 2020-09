MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zur Afrikanischen Schweinepest:

"Eine Überraschung ist der Schweinepest-Ausbruch in Deutschland nicht, Notfallpläne mit entsprechenden Hygienevorgaben liegen bereit. Dass sie am besten wirken, wenn alle Beteiligten konsequent handeln, lernen wir gerade im Zusammenhang mit der anderen Seuche dieser Zeit."/be/DP/fba