Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Awo

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Awo:

"Die Staatsanwaltschaft hat die Kavallerie ausgeschickt und die Mauern der Trutzburgen gestürmt, in die sich die Verantwortlichen zurückgezogen haben. Wenn nur die Hälfte der Geschichten stimmt, die man aus Awo-Kreisen zu hören bekommt, stehen ihnen nun viele ungemütliche Tage bevor. Ungemütlich müssen sich aber auch all jene fühlen, die von den feudalen Zuständen im Awo-Reich wussten - auch wenn sie von den Gierexzessen selbst nicht profitierten. Man muss sich immer vor Augen halten, dass diese Dinge sich ereigneten, während das Personal in den Pflege- und Seniorenheimen der Awo kurz gehalten wurde. Oben schlugen einige sich die Bäuche voll, anderen wurden der Lohn und das Weihnachtsgeld gekürzt. Widerwärtig."