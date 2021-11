Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Corona-Lage

MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zur Corona-Lage

So elementar die Steigerung der Impfquote ist: Die Erzählung von der Pandemie der Ungeimpften wiegt die Geimpften in trügerischer, ja gefährlicher Sicherheit. Wer das öffentliche Leben nicht wieder komplett herunterfahren will, wird für Innenveranstaltungen 2G plus Test vorschreiben müssen. Das hält den Druck aufrecht, sich impfen zu lassen und ist geeignet, den rasanten Anstieg der Infektionen zu brechen. 3G am Arbeitsplatz und eine Impfpflicht für Pfleger, Erzieher und Lehrer wären weitere Stopp-Schilder gegen einen Katastrophenwinter. Führen heißt immer auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, Herr Scholz./yyzz/DP/zb