Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Corona-Reproduktionszahl

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Corona-Reproduktionszahl:

"Das Verständnis hat Grenzen. Etwa, wenn Demonstranten die Menschen am Straßenrand dazu auffordern, einfach ohne Mund- und Nasenschutz in die Geschäfte zu stiefeln. In welchem Maße jemand mit der eigenen Gesundheit Schindluder treibt, ist seine Sache. Nicht aber, wenn er andere damit in Gefahr bringt. Denn von der Disziplin, Einschränkungen und Vorgaben einzuhalten, hängt maßgeblich ab, ob die Reproduktionszahl des Coronavirus niedrig gehalten werden kann und die Zahl der Neuinfektionen weiterhin langsam steigt."/yyzz/DP/he