Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Hochwasser-Katastrophe

Die "Allgemeine Zeitung" zur Hochwasser-Katastrophe:

"In Tagen wie diesen wird schlaglichtartig klar, dass der von Menschen gemachte Klimawandel in unserer Region angekommen ist und wie sehr er bereits unser Leben beeinflusst. In einer solchen Lage ist es richtig, sich zuerst Gedanken über schnelle Hilfe zu machen, den Opfern beizustehen, Solidarität zu üben. Die Wähler mögen für sich entscheiden, ob der Auftritt von Politikern in Gummistiefeln Teil dessen sein muss. Eher ist zu überprüfen, ob Hilfskräfte auf diese neuen Lagen vorbereitet sind und ob die Dämme beim nächsten Mal halten. Aber anschließend ist mehr vonnöten. Trockene Straßen, ausgepumpte Keller und wiederaufgebaute Häuser zeigen nur scheinbar eine heile Welt. Statt verlustreich mit der Natur zu ringen, müssen wir Menschen offenbar erst lernen, uns selbst zu besiegen."