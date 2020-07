Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur katholischen Kirche

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur katholischen Kirche:

"Verständlich ist die Empörung des Mainzer Bischofs Kohlgraf, der zu Recht davon ausgeht, dass kundige Laien es bald nicht mehr ertragen werden, für immer und ewig in die zweite Reihe verwiesen zu werden. Im August beraten die deutschen Bischöfe über die Weisung aus Rom: Spätestens dann müssen alle Oberhirten, denen an einer katholischen Kirche mitten in der Gesellschaft gelegen ist, Farbe bekennen. Ohne Laien in Führungspositionen und Frauen in Weiheämtern wird es bald keine lebendigen Gemeinden mehr geben. Die Leugner dieser Wahrheit sitzen übrigens nicht nur in Rom, sondern auch in den eigenen Reihen."