Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Kultusministerkonferenz

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Kultusministerkonferenz:

"An diesem Montag will die Kultusministerkonferenz (KMK) beraten, unter welchen möglichst einheitlichen Hygiene-Bedingungen am 4. Mai die Schulen wieder öffnen. Eine gute Idee, leider viel zu spät. Denn längst wurden landauf, landab Gesundheitskonzepte aufgestellt und Stoppt-Corona-Pläne geschmiedet - zu Recht, denn die Zeit bis zur Wiedereröffnung läuft ab. Diese Vorbereitungen sind so weit gediehen, dass sie kaum eine Schule noch umschmeißen könnte, würde der KMK bahnbrechend Neues einfallen."/ra/DP/he