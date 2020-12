Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den neuen Corona-Regeln

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" schreibt zu den neuen Corona-Regeln:

Dass es den Verantwortlichen in Bund und Ländern nicht gelang, die gefährliche Corona-Infektionslage vor Weihnachten halbwegs nach unten zu bringen, ist eine Blamage für die Politik. Jetzt gilt es die Katastrophe zu verhindern, dass an Intensivstationen Ärzte mangels ausreichender Betten über Leben und Tod einzelner Patienten entscheiden müssen. Doch das Versprechen, den Bürgern ein halbwegs akzeptables Weihnachtsfest zu garantieren, haben vor allem die Länder-Regierungen vermasselt. Denn die allermeisten Menschen haben sich im an die Regeln gehalten. Dass der Teil-Lockdown nicht wirklich funktioniert hat, lag an den Regeln, entstanden aus Halbherzigkeit und Föderalismus-Gezänk.