Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Einschränkungen für Ungeimpfte

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Einschränkungen für Ungeimpfte:

"Ungeimpfte werden es unbequemer haben, das ist die Botschaft der Ministerpräsidenten. Der Staat lenkt in anderen Bereichen auch: Niemand muss einen Führerschein machen. Aber wer es nicht tut, darf nicht Auto fahren, weil dies aus staatlicher Sicht zu gefährlich wäre. Wer in einer Kita arbeiten will, muss sich gegen Masern impfen lassen. Jeder hat das Recht auf seine Impf-Entscheidung - aber nicht das Recht, dadurch gar keine Folgen zu spüren."/al/DP/he