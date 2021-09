Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu finanziellen Lage der neuen Regierung

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu finanziellen Lage der neuen Regierung:

"Ab 2023, so sieht es die mittelfristige Finanzplanung vor, muss gespart werden, um die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten. Die neue Philosophie der künftigen Regierung wird lauten müssen: lieber eine Milliarde weniger als eine zu viel. Die großen Vorhaben aus den Wahlprogrammen lassen sich nicht finanzieren. Um aus der Zwickmühle herauszukommen, haben auch liberale Ökonomen vorgeschlagen, die Schuldenbremse aufzuweichen und zu erlauben, Investitionen in Glasfasernetze, Schulen, Unis und den Klimaschutz über Kredite zu finanzieren. Anders als Sozialausgaben sorgen sie für Wachstum in der Zukunft. Doch der Kniff wäre nicht ohne Risiko. Denn dann ist die Versuchung groß, die Sozialausgaben auf Pump zu finanzieren."/DP/jha