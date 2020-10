Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Richterwahl in den USA

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Richterwahl in den USA:

"Das Oberste Gericht ist nun so nach rechts gerückt, dass es für Minderheiten, Umweltschutz oder Arbeitnehmer in jedem Fall schwerer wird. Und weil Amerika so zerstritten ist, wächst die Entscheidungsgewalt der Gerichte. Ganz gleich, wie die Wahl ausgeht: Trump und die Rechten bekommen ihr Recht."/yyzz/DP/fba