Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Scheitern der Corona-Impfpflicht

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zum Scheitern der Corona-Impfpflicht

Es regiert nicht die Regierung, sondern die Hoffnung, dass nichts Schlimmeres als die jetzige Virusvariante kommt. Doch das Coronavirus hat die Politik seit Beginn der Pandemie bisher jeden Herbst böse überrascht. Im Winter 2020 hatte Deutschland trotz Vorwarnungen die höchsten Todeszahlen zu beklagen, im Winter 2021 stand das Gesundheitssystem mit hunderttausenden abgesagten Operationen und Problemen in der Notfallversorgung so nah wie noch nie am Kollaps. Im Winter 2022 entscheidet nun mangels Vorsorgemaßnahmen nicht mehr die Politik, sondern nur noch das Virus, ob eine Pandemie-Dauerschleife droht./kkü/DP/zb