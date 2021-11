Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Corona-Politik

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Corona-Politik:

"Inzwischen scheint eine radikale Beschränkung der Kontakte die einzige Chance zu sein, um die Lage zu entschärfen. Sollte es so weit kommen, ist das keine höhere Gewalt. Es ist die bittere Quittung für all jene, die lieber publikumswirksam über einen "Freedom Day" und das Ende der Pandemie geredet haben, anstatt das Land auf die vierte Welle vorzubereiten. Das ist der Grund, warum jetzt wahrscheinlich nur noch eine Vollbremsung hilft - und zwar so schnell wie möglich. Wer keinen Lockdown will, muss dafür sorgen, dass wir keinen brauchen. Das gilt übrigens auch für die fünfte Welle."/ra/DP/he