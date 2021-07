Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Flutkatastrophe im Westen Deutschlands

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Flutkatastrophe im Westen Deutschlands:

"Wie lange wollen wir uns derlei Ausflüchte noch leisten - etwa ebenso viele Jahre, wie wir Zweifel am Klimawandel tolerierten, die an Behauptungen erinnerten, Tabak sei ungefährlich, obwohl das Gegenteil längst bewiesen war? Mehr CO2 macht den Planeten wärmer und erhöht die Gefahr atmosphärischer Entladungen. Punkt. Darüber müssen wir reden, nicht, wer in Gummistiefeln die beste Figur macht."/yyzz/DP/nas